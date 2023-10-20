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الأردن.. الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية مع غزة قرب سفارة إسرائيل في عمّان (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأردن.. الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية مع غزة قرب سفارة إسرائيل في عمّان (فيديو)
RT
الأردن.. الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية مع غزة قرب سفارة إسرائيل في عمّان
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شارك آلاف الأردنيين مساء الخميس في وقفة تضامنية مع قطاع غزة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان.

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وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الوقفة التضامنية انطلقت من أمام مسجد الكالوتي في منطقة الرابية والقريب من السفارة الإسرائيلية وسط تواجد أمني كثيف.

ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني ورددوا عبارات نصرة لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية القيام بمسؤولياتهم، ووقف القصف الإسرائيلي على غزة ومحيطها والمدن الفلسطينية كافة، مشيرين إلى أنها إبادة جماعية لأهل غزة.

وطالبوا في هتافاتهم بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، ووضع "حد للغطرسة الإسرائيلية وتعديها الصارخ على أراضي فلسطين وأهلها"، وفق ما نشرته وكالة "بترا" على موقعها الرسمي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".

وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر 3700 شخص وإصابة أكثر من 13 ألفا.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص من ضمنهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: RT + وكالة "بترا" الأردنية

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