أستاذ علوم سياسية مصري: أعلى نسبة سرقات وانتحار في الجيوش بالعالم موجودة بالجيش الإسرائيلي (فيديو)

قال أستاذ العلوم السياسية المصري الدكتور طارق فهمي، إن أعلى نسبة سرقات وانتحار في الجيوش بالعالم موجودة بالجيش الإسرائيلي.

وأضاف فهمي خلال لقاء مع برنامج "الشاهد" عبر قناة "إكسترا نيوز"، "إن الجيش الإسرائيلي وضعه مهلهل، ولديه أعلى نسبة انتحار بين الجيوش في العالم".

إقرأ المزيد

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلا "قوات الاحتلال تعاني من أكبر حالة انشقاق قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، كما أن أكثر عمليات السرقات تتم في ثكنات ووحدات الجيش الإسرائيلي مثل المعدات والذخائر والأسلحة، وهناك حالة رفض للخدمة الإخبارية في الجيش الإسرائيلي".

وذكر طارق فهمي أن خطة تحديث الجيش الإسرائيلي تقضي بتحوله إلى جيش ذكي قوامه 100 ألف شخص يعتمد على أحدث أنماط التكنولوجيا بحيث يتم إخضاع أفراده إلى قواعد جديدة في عمليات الإعداد لبنية الضابط سواء على مستوى الفكر والطريقة والتوجهات والمهام القتالية.

وصرح بأنه كان من المفترض أن يجرى إنهاء التحديثات في نوفمبر من العام 2024، ولكن ما حدث في 7 أكتوبر من الفلسطينيين تسبب لهم في كسر وأصبح الجيش الإسرائيلي مهلهلا.

وأفاد بأن التعبئة في الجيش الإسرائيلي أصبحت ضعيفة بسبب حالة الرفض للخدمة في صفوف الجيش.

المصدر: "صحيفة "الأهرام" المصرية + قناة "إكسترا نيوز"