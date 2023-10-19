مراسلنا: ضحايا كثر وإصابات في استهداف طائرات إسرائيلية لمباني كنيسة الروم الآرثوذكس وسط غزة

أفاد مراسلنا في غزة بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبان تابعة لكنيسة الروم الآرثوذكس وسط المدينة، وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين في صفوف النازحين المحتمين بالكنيسة.

وأكد المراسل أن انهيارا وقع في مبنى تابع للكنيسة جراء الغارات الإسرائيلية.

وذكر أن عشرات الضحايا والإصابات بينهم من الطائفة المسيحية جراء القصف على كنيسة "بوفيليوس" الأثرية في شارع عمر المختار.

ونقل عن سائقي سيارات الإسعاف أن "الحديث يدور عن عدد كبير من الشهداء"، موضحا "مشاهدة جثامين لمسيحيين في مستشفى الشفاء بالإضافة إلى مصابين، وبعض الجثث مشوهة بفعل الانفجار".

يتبع..