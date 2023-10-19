"فرانس برس": مذكرات توقيف في فرنسا بحق 4 مسؤولين سابقين بالجيش السوري بينهم وزير دفاع

أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017 ما أدى إلى مقتل مدني فرنسي سوري.

أفادت بذلك وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس نقلا عن مصدر مقرب من الملف، أكد معلومة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبين المسؤولين الذين شملتهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي، حسب وثائق قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليها، وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج المتهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضد السكان المدنيين والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب".

وكانت دمشق رفضت مرارا الاتهامات التي وجهت إليها حكومات ومنظمات غربية بارتكاب جرائم حرب واستهداف الجيش للمدنيين خلال سنوات الحرب الأهلية في البلاد والتي أودت بحياة مئات الآلاف.

المصدر: أ ف ب