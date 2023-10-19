مصدر مصري لـRT: فتح معبر رفح غدا الجمعة لإرسال مساعدات إلى غزة

أكد مصدر مصري مسؤول رفيع المستوى لمراسلة RT في القاهرة أنه سيتم غدا فتح معبر رفح البري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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وأكد المصدر أن سكرتير عام الأمم المتحدة سيصل صباح غد الجمعة لمعبر رفح البري ليشرف على إدخال 20 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

وكان من المقرر أن يتوجه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكن هذه القمة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة وأثار غضبا عارما في العديد من الدول.