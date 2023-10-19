البرلمان المصري يفوض السيسي لاتخاذ ما يلزم للتعامل مع تداعيات الوضع في فلسطين

أعلن مجلس النواب المصري في جلسة طارئة مساندة وتفويض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم للتعامل مع تداعيات الوضع في فلسطين.

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وأهاب مجلس النواب، على لسان المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، بجميع البرلمانات أن تتبنى قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتكفل حماية المدنيين الأبرياء إعمالا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

يأتي انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وكان مجلس الشيوخ قرر امس خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها لحماية الأمن القومي المصرى ودعم القضية الفلسطينية.

المصدر: RT