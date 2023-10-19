بالفيديو.. انطلاق مسيرات شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالجزائر

أفاد مراسل RT بأن الجزائر تشهد مسيرات شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في وجه القصف الإسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

ونشر الجزائريون مقاطع مصورة عبر منصة X ( تويتر سابقا) من أنحاء مختلفة من البلاد، تظهر مسيرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة المحاصر.

الجزائر الان ، كل الفئات والأطياف الأحزاب والجمعيات، الكبير وصغير يلبون نداء المقاومة بالخروج للشارع . pic.twitter.com/cpKRl7sbmU — Salah Eddine Mokrani (@SalahEddineMokr) October 19, 2023

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية طلبت من جميع السفارات والبعثات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية بالخارج إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.

وقالت إن هذا "القرار جاء من الرئيس عبد المجيد تبون تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر الذين يواجهون عدوانا غاصبا ووابلا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول". وقوبل "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، أدت إلى مقتل أكثر من 3478 وجرح أكثر من 13 ألفا. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 306 بين ضابط وجندي، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.