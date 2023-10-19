"بعيد عن شاربهم".. الخصاونة يهاجم المحرضين على الجيش الأردني (فيديو)

رفض رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة التحريض على جيش البلاد وأجهزتها الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، وندد بالمحرضين دون أن يذكر الأسماء.



وتعليقا على كلام من يزعم أن "العدو هو أن نواجه جيش الطاغوت الجيش العربي"، قال الخصاونة أمام البرلمان أمس الأربعاء: "فشر.. هذا الجيش ومرتبات الامن العام تحمي الأردن ليظل متماسكا وقادرا على أن يصد عن فلسطين وأهلها الأذى إلى أن يتحقق الطموح الفلسطيني المشروع..".

وتابع: "ليخسأ كل من حاول أن يدق اسفين بين الشعب والإحزاب ومكونات الدولة بكل أطيافها، من ظلاميين وخفافيش للظلام يريدون حرف البوصلة عن فلسطين ومآساتها لتصبح هناك قضية داخلية في الأردن"، وأضاف: "هذا بعيد عن شاربهم ونحذر منهم".

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والثلاثاء أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، وأشعلوا النار بمحيط السفارة، وذلك بعد أن قتل مئات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال في قصف على المستشفى المعمداني في قطاع غزة.

والأربعاء أيضا قال الأمن العام في الأردن إنه تعامل مع عدد من الأشخاص الذين قاموا "بأعمال شغب وحرق وإلحاق أضرار مادية بعد أن غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة" في منطقة الرابية في عمان، وحاولوا الوصول للسفارة الإسرائيلية مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة.

المصدر: وسائل إعلام أردنية