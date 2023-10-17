مراسلنا: مقتل لواء في الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة في قصف إسرائيلي

أفاد مراسل RT، بمقتل اللواء فؤاد ابو بطيحان مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بمقتل اللواء أبو بطيحان وعدد من أفراد أسرته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بشكل مباشر.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي متواصل لليوم الحادي عشر على التوالي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.