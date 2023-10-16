شرطة دبي تنفي أنباء إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بالإمارة
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نفت شرطة دبي اليوم الاثنين الأنباء المتداولة عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بالإمارة.
وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت شرطة دبي في بيان: "نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدة أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات".
وأضاف البيان: "كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة".
نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدةً أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات. كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2023
المصدر: RT