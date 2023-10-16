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شرطة دبي تنفي أنباء إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بالإمارة

أخبار العالم العربي

شرطة دبي تنفي أنباء إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بالإمارة
Gettyimages.ru
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نفت شرطة دبي اليوم الاثنين الأنباء المتداولة عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية طعن بالإمارة.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت شرطة دبي في بيان: "نفت شرطة دبي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي، مؤكدة أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات".

وأضاف البيان: "كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة".

المصدر: RT

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