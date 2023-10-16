وزير الصحة المصري يتوجه إلى العريش بتكليف من السيسي

توجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى مدينة العريش لتفقد المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة فيها، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والدم، وتفقد نقاط الإسعاف والعيادات المتنقلة في محيط العريش بالقرب من حدود فلسطين.

جاء ذلك، بعدما أعلن عبد الغفار رفع حالة الاستعداد في عدة مستشفيات بقرار من السيسي للتعامل مع أي تداعيات بخصوص الأزمة في غزة.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

‌‎وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض من الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والذي استعرض محاور خطة العمل التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات تلك المحافظات.

المصدر: RT