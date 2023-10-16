ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس الوزراء الإماراتي

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يوم الأحد، رسالة خطية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه الرسالة تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وتسلم الرسالة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"