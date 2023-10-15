وزارة النقل: استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي بدءاً من الغد

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، أن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي سيبدأ من الغد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة أن "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي سيتم بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين 16-10-2023 بعد أن أنجزت كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني والشركات الإنشائية المختصة عمليات إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".

وقالت الوزارة في بيان: "إنه يمكن لشركات الطيران إعادة برمجة رحلاتها عبر مطار حلب الدولي بالإضافة لاستمرار مطار اللاذقية أيضاً، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تجري وتستمر فيه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي".

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بأن ثمة أنباء متداولة حول هجوم إسرائيلي على مطار حلب وأن أصوات انفجارات سمعت في محيط المطار.

ومنذ بداية العام الجاري أقدمت إسرائيل على تعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية دمشق مرتين وفي مدينة حلب 3 مرات.

المصدر: سانا