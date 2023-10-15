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الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء 600 ألف شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء 600 ألف شخص من شمال قطاع غزة إلى جنوبه
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إجلاء أكثر من 600 فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، بحسب ما نقلت قناة "i24news" الإسرائيلية.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر سكان قطاع غزة ينزحون من شمال القطاع إلى جنوبه تفاديا للقصف الإسرائيلي.

وقد أمهل الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة المنصرم، سكان شمال ووسط قطاع غزة البالغ عددهم 1.1 مليون شخص، 24 ساعة لمغادرة شمال القطاع إلى جنوبه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم تمديد المهلة 6 ساعات إضافية.

 

المصدر: قناة الإسرائيلية (i24news)

 

 

 

 

 

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