مدينة الخدمات الإنسانية في دبي تطلق جسرا جويا لنقل مواد الإغاثة لمصر ولبنان فيما الأزمة تتصاعد

أطلقت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي جسرا جويا لنقل مواد الإغاثة الطارئة لمصر ولبنان على خلفية تصاعد الأزمة في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "وام".

وأكدت الوكالة أن هذا القرار جاء تعزيزاً للجاهزية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الطارئة في المنطقة وذلك استجابةً للنداء الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي: "قمنا بإطلاق الجسر الجوي الإنساني بشكل عاجل لنقل إمدادات الإغاثة الملحة إلى المتأثرين بتفاقم الأزمة في المنطقة، وتعكس هذه الجهود روح التعاون في أوقات النزاع والحاجة الملحة وتستفيد المدينة من شبكتها الواسعة ومواردها لتعزيز الجهود الإنسانية ودعم الاستجابات السريعة للأزمات الإنسانية، ورفع مستوى الجاهزية للحالات الطارئة، وبالتالي إنقاذ الأرواح البريئة".

وأكدت الوكالة أنه "توجّهت اليوم من دبي إلى مطار العريش المصري في شمال سيناء، الشحنةَ الإغاثية الأولى من مخزون برنامج الأغذية العالمي واليونيسف وتتضمّن أكثر من 11 طناًّ من مستلزمات المياه والنظافة الشخصية إضافة إلى إمدادات حيوية لحفظ كرامة المتضررين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم، ما يعزز بشكل كبير القدرة على الاستجابة الصحية من خلال الهلال الأحمر المصري ويضمن تجهيز المجتمعات لمواجهة الاحتياجات الملحة والناشئة عن الأزمة الطارئة، بالإضافة إلى التخفيف من تأثير نقص الغذاء على الأشخاص الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة".

المصدر: وام