الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 52 قتيلا منذ السبت الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى52 قتيلا، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.

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وأوضحت وزارة الصحة في بيانها، مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 27 عاما اليوم، حيث أصيب برصاصة إسرائيلية في الرأس في مدينة أريحا.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مقتل فتيين فلسطينيين خلال اشتباكات "جمعة الغضب" يوم أمس، أحدهما يبلغ من العمر 17 عاما والثاني 16 عاما.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجروح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: RT