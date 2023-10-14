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اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين

اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين

أخبار العالم العربي

اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين
Gettyimages.ru
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اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين، اثر اقتحام قوة إسرائيلية للمخيم.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة بأحدى اليات الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحام.

وأظهرت صور تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المسلحين في جنين للآلية، وقال شهود إن العبوة الناسفة "شديدة الانفجار".

 وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الإسرائيلي إلى المخيم.

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وذكرت وكالة "وفا" أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت جنين ومخيمها واستولت على مبان وحولتها لنقاط مراقبة.

وقتل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية أمس الجمعة في مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في عدد من المدن خلال مظاهرات واحتجاجات ضد لحرب على غزة.

المصدر: RT

يتبع ...

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