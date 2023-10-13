الجيش المصري يوجه رسالة حول سيناء في عرض غير مسبوق بتاريخ مصر

وجهت القوات المسلحة المصرية رسالة هامة بشأن سيناء خلال احتفالية تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، في عرض عسكري غير مسبوق في تاريخ مصر.

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وقدم الطلاب عرضا عن سيناء، حيث رسم الطلاب بالطوابير كلمة سيناء أصل جيل، مشيرين إلى أن سيناء أرض العزة والفداء لم ولن نفرط في شبر منها.

كما قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية للدول العربية الشقيقة، التي شاركت مصر حربها عام 1973 كشعب واحد وأمة واحدة.

وكانت الدول المشاركة والمساندة بحرب أكتوبر بجانب مصر هي؛ المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، ليبيا، المملكة المغربية، والجمهورية اليمينة.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له خلال حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية أن الشعب الفلسطيني يجب أن يظل صامدا ومتواجدا على أرضه مؤكدا أن مصر لديها 9 ملايين من الضيوف جاءوا لمصر من أجل الأمن والأمان، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية قضية العرب كلها.

وأضاف: "يترد كلام كثير وشائعات وهناك مغرضون حبيت أكد إننا مش ساكتين وبنتحرك مع قادة الدول العربية وأصدقائنا وحلفائنا لإيجاد حل للموضوع، طبعا نحن متعاطفون ولكن نريد أن نتعامل بعقولنا لنصل إلى السلام والأمان بشكل لا يكلفنا الكثير، هذا ليس معناه أننا لا نريد أن نتكلف ونحن مستعدون أن نتكلف في إطار قدراتنا".