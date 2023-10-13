إصابة شاب فلسطيني شرق الخليل.. وحملة اعتقالات في القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن مجموعة من المستوطنين أطلقت النار باتجاه فلسطينيين أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في أحد المساجد شرق مدينة يطا بالخليل، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني.

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وشنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في مدينة القدس، عقب انطلاق مظاهرة احتجاج على منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأشارت مراسلتنا إلى أن القوات الإسرائيلية استخدامت وسائل تفريق التظاهرات بعد منع المصلين من الوصول إلى المسجد الاقصى لاداء صلاة الجمعة.

وذكرت مراسلة RT في وقت سابق أن قوات الشرطة الإسرائيلية تفرض إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة في القدس، وتمنع الرجال من غير سكان البلدة القديمة من الدخول إلى المسجد الأقصى.

كما منعت الشرطة الإسرائيلية من هم تحت الـ70 عاما من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يومها السابع، حيث قتل أكثر من 1400 إسرائيلي، وأصيب أكثر من 3300 آخرون، وتم أسر نحو 200 إسرائيلي ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الخميس، فقد ارتفع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1572 شخصا، فيما أصيب نحو 7262 آخرون.

المصدر: RT