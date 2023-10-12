مجدي شندي: كلمة السيسي تنم عن وعي وإحاطة بما يحاك من مخططات لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين

قال الإعلامي المصري ورئيس تحرير موقع "المشهد"، مجدي شندي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم تنم عن وعي وإحاطة وانتباه ويقظة لما يحاك من مخططات لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين.

وأوضح: "كلمة الرئيس اليوم تنم عن وعي وإحاطة وانتباه ويقظة لما يحاك من مخططات لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين والاستفراد بالمقاومة لإفنائها وصنع نكبة جديدة لا تقل خطورة عن نكبة 48، وهذا يعني أن كل ما تحلم به إسرائيل والولايات المتحدة وجندت له كل قادة الغرب لن يتحقق، فمصر تدعم وتغيث وتبذل كل ما تستطيع لنجدة الفلسطينيين دون أن ترضى باقتلاعهم من أرضهم".

وأضاف: "الرسالة كانت واضحة في مواجهة حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة وتزيل كثيرا من اللبس والغموض الذي تشيعه دوائر غربية حول الموقف المصري، وما تردد من معادين للسلطة المصرية حول الصمت المصري تجاه ما يحدث أو التساوق مع فكرة الممر الآمن الخبيثة، وتظل مصر السند والداعم للفلسطينيين حتى يحصلوا على حقوقهم الوطنية المشروعة، هي السند والداعم حتى يتوقف قصف غزة الهمجي الذي لا يتم في مواجهة مقاتلين وإنما في مواجهة أهداف رخوة وقودها نساء وأطفال عزل".

واختتم: "أتمنى أن تقرأ كلمات الرئيس السيسي بعناية في دوائر القرار الغربية لتعدل سياساتها العمياء التي تحول الضحايا إلى جناة".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT