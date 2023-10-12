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ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1537 قتيلا و6612 مصابا

RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من "القسام" بخصوص عملية "طوفان الأقصى" (صور)

أخبار العالم العربي

RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
AFP
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حصلت RT اليوم الخميس على بعض اجزاء من كتيبات وجدت مع مقاتلي كتائب "القسام" في حقائبهم بعد مقتلهم وعند أسرهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وتضمنت الكتيبات التي سمح بنشرها وحصلت RT على بعضها، شرحا مفصلا عن الآليات العسكرية والكيبوتسات وخرائط المكان، بالإضافة إلى خطوات وتكتيكات يجب اتباعها خلال العمليات القتالية.

هذا وتم العثور أيضا بحوزتهم على نسخ من القرآن الكريم وسجادة الصلاة.

RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من
RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من

RT تحصل على كتيبات عثر عليها مع عناصر من

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس مع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1354 فلسطينيا وجرح 6049 آخرين في غزة، ومقتل 31 وجرح 180 في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

المصدر: RT

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