وزارة الداخلية الأردنية تمنع أي مسيرات تتجه إلى الحدود مع فلسطين

حذرت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الخميس من أن "منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين مناطق محظورة للتجمهر".

وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية أنه "وحرصا منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، حيث أن منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنيّة حمايتها وضبط الأمن فيها".

ودعت الوزارة كافة القوى السياسيّة والشعبية إلى "الالتزام بما جاء في بيانها"، مشيرة إلى أنها "تراعي كافة مسؤولياتها لضمان حق التعبير في كافة مناطق المملكة دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده".

وأشادت "بالمسؤولية التي يبديها المواطنون تجاه أمن بلدهم وتعاونهم واستجابتهم لما يصدر من تعليمات ضابطة لحركة التجمهر الشعبي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني".

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "الأجهزة الأمنية الأردنية وبالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة، ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن، الواقفة على حماه بعزم لا يلين، نهجها البذل والتضحية والعطاء، في ظل القائد الأعلى للقوات المسلحة وحفظ الوطن واحة للأمن والاستقرار".

وقد دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السادس، مع تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولا تزال المواجهات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة، مع استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وصباح اليوم، انطلقت أول طائرات مساعدات إغاثية من العاصمة الأردنية عمان إلى مصر، وعلى متنها مواد طبية وأدوية، سيتم نقلها عبر معبر رفح إلى قطاع غزة ليصار إلى تسليمها للجهات الطبية في القطاع.

المصدر: RT