الأردن يدعو لتحرك فوري يوقف التصعيد ويجدد دعمه حق الفلسطينيين في دولة مستقلة

جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعوة المملكة لوقف التصعيد الخطير في غزة، وحذر من انعكاسات تفجر العنف وغياب آفاق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشار وزير الخارجية الصفدي، اليوم الأربعاء في مداخلته خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته غير العادية، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والمياه والوقود إلى غزة.

إقرأ المزيد

كما نوه بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق السلام والأمن.

وشدّد الوزير الأردني على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، كما تطرق إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الجانبين وفق القوانين الدولية، والذي دانت الدول العربية قتلهم واستهدافهم انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

هذا وأكد الصفدي موقف الأردن الثابت والتاريخي والمستمر في دعم الحق الفلسطيني في الحرية والعيش الآمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة.

إقرأ المزيد

وحذّر من أن المنطقة وكل شعوبها ودولها لن تنعم بالأمن والسلام من دون تحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حق الفلسطينيين في الأمن والحرية والدولة.

وأكد أيضا موقف بلاده والعرب "في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وإدانة العدوان عليه وانتهاكات حقوقه، وفي التمسك بالسلام العادل والدائم".

واختتم الصفدي بأن الأوضاع الكارثية في غزة والوضع المتدهور في الضفة الغربية "يستوجبان تحركا فاعلا وفوريا لوقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل الذي يحول دون تكرار تفجر دوامات العنف والحروب في المستقبل".

المصدر: بترا