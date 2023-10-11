"موزاييك إف إم": 27 حالة تسمم في مدرسة في تونس

أفادت إدارة الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في سيدي بوزيد اليوم الأربعاء، أنها سجلت 27 حالة تسمّم غذائي في مطعم مبيت مدرسي.

وصرح الدكتور يوسف حمدوني رئيس الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد لإذاعة "موزاييك إف إم"، أن "جميع المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى تلقوا الإحاطة الطبية اللازمة دون تسجيل أيّة حالة وفاة".

وأشار إلى أنه خلال نفس الفترة من السنة الماضية تم تسجيل 118 حالة تسمم غذائي.

وأوضح الدكتور أن " الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد أرجعت سبب هذه التسمّمات إلى استهلاك أغذية ملوّثة تمّ تداولها في ظروف غير صحية في مراحل إعدادها أو تخزينها أو عرضها للاستهلاك، في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة ".

وتابع أنه تم فتح بحث ميداني وإخضاع عينات من بقايا الطعام المقدم للتلاميذ ومن المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للتثبت من مدى صلوحيتها للاستهلاك ومعرفة مصدر التسمم الغذائي، وذلك بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للصحة".

وللحدّ من التسمّمات الغذائية الجماعية ولمعاضدة مجهودات مصالح المراقبة الصحية، دعا الدكتور الحمدوني إلى ضرورة اقتناء الأغذية من مؤسّسات ومحلّات معدّة للغرض، وإلى احترام شروط حفظ صحة الأغذية، واقتناء مواد غذائية تتوفّر فيها شروط السلامة الصحية للأغذية وتوفير أجهزة التبريد الضرورية والماء الصالح للشرب ومواد التنظيف والتطهير اللازمة بالوسط المدرسي.

المصدر: "موزاييك إف إم"