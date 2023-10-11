بوليتيكو: الولايات المتحدة تخشى من مهاجمة قواتها في الشرق الأوسط

نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، مقالا مطولا أوضحت من خلاله أن الولايات المتحدة تخشى من الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في البنتاغون: "يشعر مسؤولو وزارة الدفاع بالقلق من أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا أو القوات الإيرانية في الخليج العربي ستكون قادرة على الاستفادة من عدم الاستقرار في المنطقة لمهاجمة القوات الأمريكية كما فعلوا من قبل".

وقال جيفري كارمايكل، المتحدث باسم العملية العسكرية الأمريكية لمواجهة "داعش" في سوريا والعراق، للصحيفة: "إن الوحدات الأمريكية في الشرق الأوسط تدرك أن الأشرار يعتزمون الاستفادة من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة."

وأشارت بوليتيكو إلى وجود حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا، وحوالي 2.5 ألف جندي أمريكي في العراق.

وأضافت الصحيفة: "الميليشيات الموالية لإيران هاجمت بشكل دوري القوات الأمريكية في كلا البلدين على مر السنين، بما في ذلك في مارس الماضي".

المصدر: بوليتيكو