حاملات الطائرات تتحرك و"مخطط من النيل للفرات قد بدأ".. برلماني مصري يكشف عن مخطط خطير

تحدث البرلماني المصري مصطفى بكري، عن مخطط إسرائيلي خطير سيكشفه سيناريو الأيام القادمة، بعد حديث إسرائيل عن تفريغ سكان غزة.

سيناريو الأيام القادمه خطير ، ذلك أن مخطط إنشاء دولة إسرائيل الكبري من النيل إلي الفترات قد بدأ ،وتفريغ غزه من سكانها لإقامة دوله في سيناء هو البدايه ، بعد ذلك ستبدأ اللعبه مع لبنان ومن بعدها سوريا ، ثم افتعال أزمه مع مصر بزعم الهجوم علي أهداف إسرائيليه إنطلاقا من سيناء وهلم جرا… — مصطفى بكري (@BakryMP) October 11, 2023

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وقال بكري في تصريحات له: "سيناريو الأيام القادمة خطير، مخطط إنشاء دولة إسرائيل الكبري من النيل إلي الفترات قد بدأ، وتفريغ غزة من سكانها لإقامة دولة في سيناء هو البداية، بعد ذلك ستبدأ اللعبة مع لبنان ومن بعدها سوريا".

وتابع: "ثم افتعال أزمة مع مصر بزعم الهجوم على أهداف إسرائيلية انطلاقا من سيناء وهلم جرا".

وأشار إلى أن: "المخطط جاهز وتحرك حاملات الطائرات الأمريكية ليس صدفه، ولا يجب الاستهانة بما يجري، البداية تجري أمام أعيننا الآن، والعرب إن لم يتوحدوا علي كلمة واحدة، لن تقوم لهم قائمه بعد ذلك".

والأحد، أمر البنتاغون المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "جيرالد آر. فورد" بالإبحار إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون جاهزة لمساعدة إسرائيل.

وقال البنتاغون إن السفينة "يو إس إس جيرالد آر فورد" سيرافقها ما يقرب من 5000 من عناصر البحرية الأمريكية وطائرات مقاتلة وطرادات ومدمرات.

وأفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية قرب إسرائيل والتي تضم حاملة الطائرات "فورد" والسفن التي تدعمها.

المصدر: RT