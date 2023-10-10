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كتائب القسام تنشر مشاهد اقتحام موقع "ناحل عوز" العسكري شرق غزة (فيديو)

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من اقتحام موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق، قصف مدينة بئر السبع بدفعة صاروخية جديدة.

وقالت "كتائب القسام" في بيان مساء يوم الثلاثاء، إنها استهدفت مستوطنات الجليل الغربي بقصف صاروخي مركز من جنوب لبنان.

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرابع،  وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

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المصدر: RT

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