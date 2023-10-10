خبير يتحدث عن إحباط الأمن المصري مؤامرة استخباراتية قبل الانتخابات الرئاسية

استنكر خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف، قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مزورة ومخالفة للقانون.

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وأكد مخلوف في تصريحات لـRT أن هذه الأفعال تمثل خروجا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يعاقب عليها القانون بكل حزم، لافتا إلى أن هدف محرري هذه التوكيلات تشويه الانتخابات الرئاسية وأجواء الديمقراطية غير المسبوقة التي تعيشها مصر، كاشفا عن أن هذا الشخص الذي أعلن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية لم يحصل حتى الآن سوى على 50 أو 70 توكيل في بعض المحافظات وهذا يكشف حجمه الصغير ويؤكد إنه ليس له تأثير وذلك سبب رئيسي في لجوء حملته للتزوير للتشكيك في العملية الانتخابية.

وأشاد ببيان وزارة الداخلية الذى أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن نجاح الوزارة في ضبط هذه التوكيلات المزورة يعد ضربة قوية ونجاح كبير لوزارة الداخلية يؤكد يقظتها الكاملة.

أوضح الخبير المصري أن القيام بمثل هذه الأعمال مخالف للقانون، مشيرا إلى أن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يسير فيها العمل بكل سهولة ويسر ، وتمكن جميع المواطنين من تحرير توكيلات لمن يرغبون في تأييدهم دون أية مشكلة ، كاشفاً عن وجود مخطط ومؤامرة تستهدف مصر تدعمها أجهزة استخبارات معادية هدفها التشكيك في العملية الانتخابية من خلال تزوير التوكيلات، حيث كانوا يريدوا نشر هذه التوكيلات على مواقع التواصل الاجتماعي ويزعموا أنهم منعوا من تقديمها أو قاموا بتسليمها ولم تعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات ، وبهذه الضربة فإن وزارة الداخلية نجحت في كشف هذا المخطط وأفسدته لأهل الشر.

وكان مصدر أمني قد أعلن أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم