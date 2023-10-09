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مصر.. وفاة كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعد صراع مع المرض (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعد صراع مع المرض (صور + فيديو)
RT / Youtube - AlmasryAlyoum
مصر.. وفاة كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعد صراع مع المرض
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توفي كاتب أكبر مصحف في العالم بخط اليد المصري سعد حشيش ابن قرية بلقينا بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إنه من المقرر تشييع جثمان الراحل عقب صلاة العشاء من مسجد القرية.

وذكر الموقع إن سعد حشيش لم يكمل تعليمة وحاصل على شهادة الصف الخامس، مشيرا إلى أنه استطاع أن ينمي مهاراته وكتب المصحف 5 مرات بيده بعد أن انتهى من كتابة أكبر مصحف في العالم بطول 1100 متر.

كما كتب مصحفا بطول 700 متر بخط يده والذي استغرق أكثر من 3 سنوات متصلة وكلفه 25 ألف جنيه.

وأشار الموقع المصري إلى أن سعد حشيش طور من نفسه وتعلم فنون الخط العربي والزخرفة وأصبح يقدم فنا يتمتع بالذوق الرفيع.

ونعى أهالي المحلة سعد حشيش كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعبارات الحزن الشديد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

مصر.. وفاة كاتب أكبر مصحف بخط اليد في العالم بعد صراع مع المرض (صور + فيديو)

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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