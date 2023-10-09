 
مباشر
عاجل
إسرائيل تعلن العثور على 100 جثة في مستوطنة "بئيري" بغلاف غزة

الجزائر تقرر إرجاء المشاورات بشأن تفعيل وساطتها في النيجر

أخبار العالم العربي

الجزائر تقرر إرجاء المشاورات بشأن تفعيل وساطتها في النيجر
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w70z

قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية لوساطتها في الأزمة النيجرية، إلى غاية الحصول على توضيحات بشأن تفعيل هذه الوساطة من قبل السلطات في نيامي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية التي كان من المقرر القيام بها في الأزمة التي تواجهها النيجر، إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية".

وأضاف البيان: "يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وعبر رسالة رسمية، أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية التي تواجهها النيجر، وفور تلقي هذه الرسالة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع مع السلطات النيجرية في مشاورات تحضيرية للوساطة الجزائرية".

وأوضح البيان: "منذ هذا التاريخ، قام وزير الخارجية الجزائري، مباشرة مع محاوره النيجري، وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية، بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة، غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن الموضوعين".

وذكر البيان: "أثارت التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات النيجرية تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية".

كما أكد البيان: "بناء على ذلك، قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية، المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية".

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري: نجدد رفضنا للتدخل العسكري في النيجر
الرئيس الجزائري: نجدد رفضنا للتدخل العسكري في النيجر
إقرأ المزيد
الخارجية النيجرية تنفي قبول مبادرة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد
الخارجية النيجرية تنفي قبول مبادرة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا