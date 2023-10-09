محام مصري يكشف سر تطوعه للدفاع عن الشرطي المتهم بقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية (فيديو)

أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، عن تطوعه وعدد كبير من المحامين للدفاع عن الشرطي المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية.

وقال العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" إن ما قام به فرد الشرطة رد فعل طبيعي جدا جراء الاستفزازات الإسرائيلية.

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وأضاف "نتيجة استفزازات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية طبيعي أن يبقى عندنا نماذج تقوم بقتل إسرائيليين من وقت لآخر من سليمان خاطر وأيمن حسن ومحمد صلاح وأخيرا فرد الشرطة".

وتابع قائلا "أنا بصفتي محامٍ أدافع عن القانون وأبحث عن الظروف التي ارتكب المتهم الجريمة بسببها والتي قد تؤدي إلى حصوله على البراءة أو تخفيف العقوبة عنه".

وصرح العوضي "إلى حين أن تكون هناك أوراق رسمية بشأن الحادث وأقول خاصة بالمتهم نفسه ودفاعه عن نفسه، نحن نؤدي واجبنا في الدفاع عن أي مواطن ونتعامل مع بريء إلى أن تثبت إدانته".

وأردف بالقول "أنا متعاطف مع القضية الفلسطينية منذ نعومة أظافري ولأني تربيت في واقع يرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت كمّا من الجرائم في حق الانسانية لذلك أنا متعاطف مع فرد الشرطة وأعلنت تطوعي للدفاع عنه".

واستطرد قائلا "نحن لسنا محتلين ولسنا غزاة ولا ننتهك حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ولا نرفض الاتفاقيات الدولية ولا نحتقر قرارات مجلس الأمن ونمتنع عن تنفيذها، إسرائيل هي وحدها من تفعل ذلك".

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وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني مصري تفاصيل استهداف أحد الأفواج الإسرائيلية في الإسكندرية، وصرح مصدر أمني بأنه وأثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج ومرشد سياحي مصري وإصابة آخر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشرطي الذي أطلق النيران على حافلة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية وتم اقتياده إلى قسم الشرطة للتحقيق معه.

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.

المصدر: "بوابة فيتو" المصرية