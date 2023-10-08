وقفات تضامنية في تونس والأردن دعما لعملية "طوفان الأقصى" (فيديو)

تظاهر العشرات من المواطنين في تونس والأردن، تضامنا مع غزة.

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فقد نظم تونسيون وقفة تضامنية دعما للمقاومة الفلسطينية وانتصارا للأقصى، بمشاركة عدد من السياسيين أمام المسرح البلدية بالعاصمة.

ورفعت شعارات تدين العدوان الاسرائيلي على غزة، وتطالب بتجريم التطبيع.

وفي الأردن، نفذت النقابات المهنية وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، الأحد، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة ودعما لعملية "طوفان الأقصى" في مجمع النقابات المهنية في عمان.

وأعلن المحتشدون عن تقديم الدعم الطبي والمادي لأهالي القطاع، ورفعوا لافتات تدعو إلى حشد الطاقات العربية لدعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

كما حملوا لافتات كتب عليها "مقاومتنا حق مشروع".

وكانت حركة حماس أعلنت أمس السبت 7 أكتوبر، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وهي عملية عسكرية نوعية مباغتة، شملت إطلاق صواريخ واقتحام مستوطنات، وأدت منذ صباح أمس إلى مقتل أكثر من 350 إسرائيليا وجرح المئات بينهم إصابات وصفت بالخطيرة، فيما يدور الحديث عن عشرات الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس، وبدأ بشن غارات على القطاع.

المصدر: RT