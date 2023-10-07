 
مباشر
عاجل
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقاتلون فلسطينيون يحتجزون عشرات الرهائن الإسرائيليين في كيبوتس باري

مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق ترشح السيسي وتكشف أرقام تأييده

أخبار العالم العربي

مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق ترشح السيسي وتكشف أرقام تأييده
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6hg

أعلن أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، تلقي اللجنة أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 وسحب الممثل القانوني محمود فوزى الذي قدم الأوراق نيابة عن السيسي، نموذج طلب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كما قام بملء الإقرارات المطلوبة والتوقيع عليها وتقديم المستندات المطلوبة من المرشحين.

 وبلغ إجمالى تزكيات أعضاء مجلس النواب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي 424 تزكية، فيما وصل عدد تأييدات المواطنين له في الشهر العقاري مليونا و130 ألف تأييد.

مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق ترشح السيسي وتكشف أرقام تأييده
مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق ترشح السيسي وتكشف أرقام تأييده
مصر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى أوراق ترشح السيسي وتكشف أرقام تأييده
إقرأ المزيد
مصر.. 6 مرشحين محتملين للرئاسة بعد إعلان السيسي
مصر.. 6 مرشحين محتملين للرئاسة بعد إعلان السيسي

 وتقوم اللجنة باستخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية عد تأييدات المواطنين، وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب.

 وشهد اليوم الثالث لفتح باب الترشح للرئاسة تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العينى، حيث نشرت الأجهزة الأمنية قواتها أمام الباب الرئيسي للهيئة في إطار الاستعدادات لاستقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية.

 وتقوم اللجنة بفحص المستندات المطلوبة من المرشح، وعقب انتهاء الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدها وهي رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.

المصدر: "اليوم السابع"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا