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الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الآن عدة أهداف داخل قطاع غزة

عشرات المقاتلين الفلسطينيين يقتحمون المستوطنات وفرار جماعي للمستوطنين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أظهرت مقاطع فيديو اليوم السبت، مجموعة راجلة من المقاومين الفلسطينيين تقتحم مستوطنة بئيري شرق قطاع غزة، فيما فر مئات المستوطنين جماعيا من منازلهم.

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يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا مستوطنة سديروت واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

المصدر: RT 

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