إعلامي مصري: يريدون الإيقاع بمصر لتلحق بليبيا والسودان وسوريا واليمن (فيديو)

قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن مصر تعيش ضغطا اقتصاديا منذ 4 سنوات من أجل أهداف سياسية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تحت عنوان "سيناريوهات المؤامرة" أن "المطلوب أن تقع مصر ولا تقوم تاني ونحصل ليبيا والسودان وسوريا واليمن".

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وتابع أن صندوق النقد الدولي يطالب المصريين بتعويم جديد والبرادعي نطق وقال "لازم نعوم ونقلل قيمة الجنيه".

ولفت الإعلامي المصري إلى أن بعض المصريين يقولون "إننا رايحين على لبنان، ولازم تغيير النظام وكأن تغيير النظام هو العقدة والحل"، حيث علق بالقول "في ناس كانت مع الإخوان طلعت دلوقتي واتكلمت عشان تهاجم الدولة".

وأشار بكري إلى أن وضع مصر كان من أفضل الاقتصادات العالمية قبل كورونا، وكان النمو إيجابيا 5.6 وكان هناك انخفاض في التضخم والبطالة، ورئيسة صندوق النقد الدولي كانت تشيد بمصر.

المصدر: موقع "مصر تايمز"