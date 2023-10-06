الجزائر.. مقتل رجل أمن خلال عملية تفتيش عن المخدرات شرقي البلاد

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في بيان بأن شرطيا قتل أمسية الجمعة، أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي، في إطار عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم في الترويج للمخدرات.

وقتل الشرطيمساء الجمعة، 6 أكتوبر 2023، أثناء تأديته لمهامه بمدينة الوادي، في إطار عملية تفتيش بإذن قضائي، لمسكن أحد المشتبه فيهم في المتاجرة و الترويج للمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، في بيان لها، أن "الأمر يتعلق بحافظ الشرطة قاسمي محمد الصغير، البالغ من العمر 40 سنة والتابع لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الوادي".

وأسفرت عملية التفتيش للمسكن عن استرجاع أسلحة نارية وكميات معتبرة من المؤثرات العقلية، في حين لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الجاني، الذي لاذ بالفرار بعد اقترافه الإعتداء الجبان.

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية