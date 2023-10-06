منسق عملية السلام الأممية في الشرق الأوسط يدين هجوما شنه مستوطنون ضد الفلسطينيين في حوارة

دان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلر، الهجوم الذي شنه المستوطنون الإسرائيليون يوم الجمعة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدة حوارة في الضفة الغربية.

وقال تور وينسلر في بيان: "أنا غاضب من استمرار التحريض والاستفزازات وانعدام المساءلة عن جرائم العنف هذه".

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وأضاف وينسلر "قتل فلسطيني بالرصاص خلال اشتباكات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية.. يجب على إسرائيل أن تضمن حماية السكان المدنيين ومحاسبة الجناة".

ودعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط القادة إلى العمل الآن للحد من التوترات ومحاسبة الجناة ووقف دائرة العنف التي لا معنى لها.

واندلعت مواجهات عنيفة يوم الخميس بين مستوطنين وفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، عقب مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية نفذ عملية إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في المنطقة.

ويشن عشرات المستوطنين هجوما على بلدة حوارة منذ مساء الخميس بحماية من القوات الإسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسي في بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على المواطنين ومنازلهم، مشيرة إلى أن عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت، نصب خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد أجبرت في وقت سابق أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس.

المصدر: RT