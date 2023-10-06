خبير مصري لـ RT: من حق المزارعين في السودان طلب تعويضات من إثيوبيا مقابل الخسائر الاقتصادية

قال خبير المياه المصري عباس شراقي، إنه من حق المزارعين في السودان الذين تضرروا مباشرة طلب تعويضات من إثيوبيا مقابل الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم جراء التخزين الرابع لسد النهضة.

وصرح عباس شراقي في تصريح لـRT بأن هناك أضرارا بالغة لحقت بالمزارعين في السودان بسبب التخزين الرابع لـ"سد النهضة" من قبل إثيوبيا.

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وفي التفاصيل واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية، أكد شراقي أنه يمكن ملاحظة استمرار تدفق مياه النيل الأزرق أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون متر مكعب في اليوم.

وأضاف أن التخزين في سد الروصيرص بالسودان بدأ منذ انتهاء التخزين الرابع في 9 سبتمبر الماضي بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالى تخزين 41 مليار م3.

وأشار إلى أن الصور الفضائية يوم 6 أكتوبر 2023 بعد مرور 28 يوم على انتهاء التخزين الرابع، تظهر فتح بوابات سد الروصيرص لتتدفق المياه نحو سد مروى، الذي يقوم بتصريف المياه لتصل السد العالي مع منتصف الشهر الجاري.

وأردف بالقول "رغم هذا التخزين الكبير إلا أن عمل التوربينين مازال متوقفا للأسبوع الثالث على التوالي، مع استمرار غلق بوابتي التصريف.

وختم تصريحاته لـ RT بالتأكيد على أن المعاناة مستمرة لكثير من المزارعين على النيل الأزرق نتيجة حجز مياه الفيضان لهذا العام في "سد النهضة" والذي تزامن مع نقص معدل الأمطار في السودان.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "X" (تويترسابقا)، قد تداولوا فيديو وصف بالكارثي لجفاف النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر "القادم أسوأ".

RT

RT

المصدر: RT