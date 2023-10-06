الكويت.. ضبط 24 متهما بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة ومشروبات كحولية (صور)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم الجمعة عن ضبطها 24 متهما وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة والخمور ومبالغ مالية تم تحصيلها من عمليات البيع.

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‏وقالت الداخلية في بيان إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 23 شخصا من جنسيات مختلفة في 17 قضية وبحوزتهم نحو 14 كغ من المواد المخدرة المتنوعة (شبو - حشيش - كيميكال - هيروين - ماريجوانا - كوكايين)، بالإضافة إلى 1432 حبة من المؤثرات العقلية.

وأضافت أنه تم العثور على 6 أسلحة وذخيرة غير مرخصة بحوزة عدد من المتهمين وكمية من الخمور ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وأفادت بأنه وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي.

وذكرت في بيانها أنه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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وأكدت الوزارة أنها ضربة جديدة موجعة لتجار ومروجي المواد المخدرة.

وأشارت في السياق إلى أن ضبط المتهمين جاء استمرارا لجهود رجال قطاع الأمن الجنائية على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع.

هذا، ‏وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على أن رجال الأمن الجنائي وكافة قطاعات الوزارة يواصلون مواجهة وتوجيه الضربات لتجار السموم وضبط مروجيها.

وفي ختام بيانها أهابت الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية.

ضربة جديدة موجعة لتجار ومروجي المواد المخدرة



ضبط (24) متهماً في (17) قضية بنحو (14) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و(1432) حبة من المؤثرات العقلية و(6) أسلحة وخمور ومبالغ مالية حصيلة البيع



استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائية على تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط… pic.twitter.com/G9ae3GLkVX — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) October 6, 2023

المصدر: RT