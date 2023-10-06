أمين عام "الجهاد الإسلامي": أمريكا وحلفاؤها ما زالوا يقفون مؤيدين ومساندين لإسرائيل في كل المجالات

أكد الأمين العام لـ"الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها ما زالوا يقفون مؤيدين ومساندين لإسرائيل في كل المجالات.

وقال زياد النخالة في كلمة بمناسبة الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة "ما زال الانحياز إلى جانب العدو الصهيوني قائما منذ إقامة هذا الكيان على أرض فلسطين، وما زال معيار القوة وامتلاكها هو الذي يتحكم في سياسات العالم".

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وأضاف النخالة أن "نموذج السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي يشرف عليها الجنرالات الأمريكيون من تدريب وإعداد وتوفير ميزانيات وأسلحة، ليس إلا مثالا صغيرًا لكل ما يجري في منطقتنا العربية".

وتابع قائلا: "إسرائيل تقتلنا بسلاح أمريكي، وما يسمى بأجهزتنا الأمنية تلاحقنا وتعتقلنا بقرار أمريكي إسرائيلي أيضا".

وأكد النخالة في كلمته أن الحركة والشعب الفلسطيني العظيم الذي يحتفي بالشهداء في يوم "حركة الجهاد الإسلامي"، يؤكد برغم كل ما يراه من حوله أن الشهداء أحياء في حياتنا وقلوبنا ومسيرتنا".

وشدد أمين عام الحركة على أنهم سيكملون طريقهم مهما كانت التضحيات.

المصدر: RT