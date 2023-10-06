تداول فيديو على مواقع التواصل يطيح بعصابة في الجزائر

تمكنت الجهات الأمنية بأحد أحياء الجزائر العاصمة، من الإطاحة بعصابة أحياء مع توقيف 4 أشخاص من ذوي السوابق العدلية، بعد تحريات إثر تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية أن "فرقة الشرطة القضائية لأمن العاصمة(سيدي أمحمد)، تمكنت من الاطاحة بعصابة أحياء مع توقيف 4 أشخاص. من ذوي السوابق العدلية، ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و46 سنة".

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فإن العملية انطلقت على إثر دوريات راجلة لعناصر الأمن على مستوى أحد أحياء العاصمة، حيث لفت انتباههم شخص مشبوه. كانت قد وردت عنه معلومات بأنه يقوم بالمتاجرة في المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقيم فيه بمعية شريكه. مع حيازتهما أسلحة بيضاء يتم إخفاؤها بسطح العمارة.

وبعد إذن بتفتيش منزل المشتبه فيهما وكذا غرفة السطح للعمارة تم حجز 80 كبسولة من المؤثرات العقلية. و4 أسلحة بيضاء محظورة، وعليه تم توقيفهما مباشرة.

ومواصلة للتحريات تبين أن الشخصين الموقوفين متورطان بشجار في الطريق العام بالأسلحة البيضاء. الذين تم تداول فيديو لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ وبعد إستغلال الوسائل التقنية تم تحديد هويتهم وتوقيف مشتبه فيهما آخرين في القضية. كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد لاستكمال إجراءات التحقيق.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية