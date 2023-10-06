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العراق يعزي بضحايا هجوم "الكلية الحربية" في حمص: نؤكد إدانة كل أشكال الإرهاب

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العراق يعزي بضحايا هجوم
Globallookpress
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أعرب العراق عن تعازيه بضحايا الهجوم على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، مؤكدا إدانته لكل أشكال الإرهاب.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة إننا "نعرب عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية العربية السورية ولذوي الضحايا، الذين قضوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلبة الكلية الحربية في مدينة حمص، وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت الوزارة "أن العراق يجدد إدانته لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدولي لمواجهة مخاطرهما".

وشيعت سوريا اليوم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.

وأدى الهجوم، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع، إلى سقوط 89 قتيلا و277 مصابا بينهم نساء وأطفال.

المصدر: RT+ سانا

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