السوداني يوجه رسالة للإيزيديين في العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجمعة، رسالة لأبناء الطائفية الإيزيدية في العراق لمناسبة حلول عيد "جما".

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وقال رئيس الوزراء، في تدوينة له عبر منصة "X"، "خالص التهاني لأبناء شعبنا من المواطنين الإيزيديين بمناسبة حلول عيد جما، وهي مناسبة لترسيخ المحبة والتعايش والتآخي، وتأكيد مواصلة جهود الحكومة في دعم حقوق كل المكونات وإنصافهم".

وأضاف: "خططنا وبرامجنا في الخدمات والإعمار تستهدف تحقيق تطلعات أبناء شعبنا في كل مكان من أرض العراق".

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، الأربعاء الماضي أن يكون عيد جما، الموافق 6-14 أكتوبر، عطلة رسمية في عموم العراق من كل عام.

ويحيي أبناء الديانة الإيزيدية في السادس من أكتوبر في كل عام مراسيم عيد جما، الذي يمثل أحد أبرز المناسبات الدينية، إذ تتوجه آلاف العائلات الإيزيدية من داخل العراق وخارجه إلى معبد "لالش" النوراني في قضاء شيخان شرقي محافظة دهوك، للمشاركة في طقوس العيد التي يحييها رجال الدين وتستمر أسبوعا كاملا.

يعتبر عيد جما، أي "الجماعية" من الأعياد القديمة جدا في كردستان، والطقوس الدينية التي تمارس خلال هذا العيد تعود إلى أكثر من سبعة آلاف سنة.

من الجدير ذكره، أن الطائفة الإيزيدية تعرضت للإبادة الجماعية، وفق تصنيف الأمم المتحدة، إبان إعلان "داعش" إقامة دولته في العراق وسوريا.

المصدر: السومرية