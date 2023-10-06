بري معزيا الأسد: نجدد وقوفنا لجانب سوريا ضد الإرهاب المتماهي مع المخططات الإسرائيلية

بعث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري برقية تعزية للرئيس السوري بشار الأسد بضحايا هجوم الكلية الحربية في حمص، مؤكدا وقوفه لجانب سوريا ضد الإرهاب المتماهي مع المخططات الإسرائيلية.

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وقال بري إنه "بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي إستهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأضاف: "ننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا إلى جانب سوريا قيادة وجيشا وشعبا في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها".

وكانت سوريا شيعت اليوم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الخميس حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.

وأدى الهجوم، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع، إلى سقوط 89 قتيلا و277 مصابا بينهم نساء وأطفال.

المصدر: الوطنية للإعلام+ RT