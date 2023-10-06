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شويغو يندد بالهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص

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شويغو يندد بالهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
Globallookpress Russian Ministry of Defence
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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أدان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص بسوريا أثناء حفل تخرج، يوم أمس الخميس.

وتابع شويغو: "أعرب لكم عن خالص التعازي فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للهجوم الإرهابي على الكلية الحربية بمدينة حمص في الجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا"

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أوضحت أن الوزير قد "أدان بشدة هذا المظهر من مظاهر الإرهاب، ومن بين ضحاياه العديد من النساء والأطفال".

وأضاف شويغو: "نشاطر الشعب السوري الألم والحزن، أولئك الذين فقدوا أحباءهم نتيجة هذه الجريمة الوحشية، ونأمل في الشفاء العاجل لجميع المصابين".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب عن تعازيه لنظيره السوري بشار الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي.

وكانت السلطات السورية قد أعلنت في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة، باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: RT

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