السيسي: لأول مرة مصر مستعدة لأي أزمة طارئة على مستوى الجمهورية كاملة

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

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وأجرى الرئيس المصري حوارا بالفيديو كونفرانس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمأن على فاعلية وجاهزية المعدات والأجهزة المستخدمة فى هذا الشأن، وكذلك كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل.

وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بالاطمئنان على جاهزية الشبكة لإدارة أي أزمة، مؤكدا أن المسؤول عن الغرفة قادر على إدارة الأزمة الى مدار الـ24 ساعة.

وأضاف الرئيس السيسى، أنه ما يهمه هو وجود غرف تابعة للشبكة فى جميع المحافظات ومربوطة بشكل متكامل مع الغرفة المركزية الموجودة فى مقر القيادة الاستراتيجية.

وأكد: "لأول مرة يكون لدينا أطقم إدارة أزمة على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذه الشبكة نستطيع ربط الاتصال المؤمن بين الغرف والغرفة المركزية للتعامل مع أي أحداث أو أي أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة".

وتقوم الشبكة الموحدة المصرية على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

المصدر: RT