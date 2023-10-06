تزامنا مع ذكرى النصر المشترك.. مصر تعزي سوريا بضحايا الكلية الحربية

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية العسكرية بحمص في سوريا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

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وتقدمت مصر بصادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب دولة سوريا الشقيقة، وأسر الضحايا، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت جمهورية مصر العربية موقفها الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، داعية المجتمع الدولى لتكثيف الجهود من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

وأعلنت السلطات السورية في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته التنظيمات الإرهابية المسلحة باستخدام مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، على الكلية الحربية بحمص أثناء حفل تخرج، أدى إلى سقوط 80 قتيلا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وتزامن هذا الهجوم مع ذكرى مشتركة بين البلدين وهي بالانتصار في حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران في إسرائيل، وهي الحرب التي شنتها كل من مصر وسوريا في وقت واحد على إسرائيل عام 1973.

المصدر: RT