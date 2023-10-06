"اعتراف دولي بالكفاءات التونسية".. سعيد يتصل بمنجي باوندي مهنئا بجائزة نوبل

اتصل الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، بعالم الكيمياء الأمريكي من أصل تونسي منجي باوندي، مهنئا بحصوله على جائزة نوبل للكيمياء 2023.

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وأكد سعيد خلال الاتصال أن "الجائزة هي اعتراف دولي جديد بالكفاءات التونسية، وبقيمة الثروة البشرية التونسية التي يمكن أن تبدع في كل المجالات متى توفرت لها الإمكانيات".

من الجدير ذكره، أن باوندي تقاسم الأربعاء، جائزة نوبل للكيمياء لعام 2023 مع الأمريكي لويس بروس والروسي أليكسي إكيموف.

وتم إعلان أسماء الفائزين بالجائزة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بالعاصمة ستوكهولم.

وقالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، الأربعاء، إن العلماء منجي الباوندي، ولويس إي بروس، وأليكسي إي إكيموف، فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها".

وباوندي من مواليد مارس 1961 في باريس، وأمضى طفولته بين تونس وفرنسا، ثم استقر في الولايات المتحدة، وهو نجل عالم الرياضيات التونسي محمد صالح باوندي.

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وأكمل تعليمه في الولايات المتحدة، وحصل على الماجستير في الكيمياء من جامعة هارفارد سنة 1983، ثم الدكتوراه في الكيمياء من جامعة شيكاغو سنة 1988.

وتميز ببحوثه العلمية في مجال الكيمياء، ونال عضوية الأكاديمية الأمريكية للعلوم، وحصل في 2006 على جائزة "ارناست أورلندو لورنس" الأمريكية، وسبق أن أدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة نوبل للكيمياء في 2020.

المصدر: RT