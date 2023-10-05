محامي عبير موسي: موكلتي متهمة بالسعي لقلب هيئة الحكم في تونس (فيديو)

أكد المحامي التونسي نوفل بودن أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق موكلته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وصرح بأنه وجهت لعبير موسي "تهم السعي إلى قلب هيئة الحكم واستعمال سلاح وإثارة الشعب بعضه على بعض، إضافة إلى إحداث الهرج والقتل بالبلاد التونسية".

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وذكر أنه تمت الإحالة على معنى الفصل 72 الذي يهم الجناية والفصل 136 المتعلق بتعطيل حرية العمل إضافة إلى قانون 2004 المتعلق بتناول المعطيات الشخصية، والعقوبات المتعلقة بالفصل 72 تصل الإعدام.

وأضاف في برنامج "موزاييك+" مساء الخميس، أنه لا وجود للأركان الواقعية والقانونية للتهمة المنسوبة إليها وهي من قبيل الجنايات، مشيرا إلى أن الوقائع ثابتة من خلال الفيديو المباشر الذي كانت تقوم به أو من خلال معاينة بواسطة عدل منفذ كان على عين المكان وليس فيه ما تتكون منه التهمة المنسوبة إليها، أي لا وجود للسعي إلى قلب هيئة الحكم ولا استعمال سلاح ولا لإثارة الشعب بعضه على بعض.

وتابع "أن عبير موسي تعلقت بها أيضا تهمتان من قبيل الجنح منها تعطيل حرية العمل.

وأفاد بأنها أودعت بسجن الإيقاف ولا وجود لحكم ضدها، كما ستتواصل الأبحاث في القضية.

وأوضح أنه وكهيئة دفاع طلب بعض العمليات الاستقرائية المتمثلة في سماع عدل التنفيذ الذي كان متواجدا معها على عين المكان والتثبت من بعض الأمور، مؤكدا أنهم سيطعنون في هذا القرار.

وأوقفت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مساء الثلاثاء عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة مؤخرا المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.

المصدر: "موزاييك"