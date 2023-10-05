صحيفة كويتية: زيارة وزير الداخلية الإيراني لحقل الدرة تصعيد استفزازي

أفادت صحيفة القبس الكويتية بأن إيران تواصل تصعيدها الاستفزازي في المنطقة، مقابل مطالبات الكويت والسعودية المتكررة بضرورة احترام مبادئ حسن الجوار بين الدول.

وذكرت الصحيفة: "في خطوة جديدة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الاحتقان، تفقد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، عددا من الحقول النفطية أمس، ومن بينها حقل الدرة، وفقا لما أوردته وكالة إرنا الإيرانية".

وأضافت: "يأتي ذلك السلوك الإيراني، في وقت تؤكد الكويت على أن الثروات التي تقع في حقل الدرة مشتركة بين الكويت والسعودية مناصفة فقط لا غير".

ونقلت القبس عن مصدر حكومي كويتي تأكيده على أن كل ما يقع في حقل الدرة هو ثروة مشتركة بين الكويت والسعودية، ولا حق لأي طرف ثالث فيه.

وقال المصدر إن الكويت والسعودية أكدتا هذا الأمر مرارا وتكرارا للطرف الإيراني، ولن يتغير هذا الموقف، ونجدد رفض أي ادعاءات أو تصرفات لا تحترم مبادئ حسن الجوار أو تمس بأمن دول المنطقة.

وختم المصدر بأن الكويت مدت ولا تزال تمد اليد لأي تفاوض من أجل ترسيم الحدود البحرية مع إيران.

وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في وقت سابق، أن بلاده لن تتنازل عن حصتها في حقل "آرش" (الدرة)، لكنه أكد أن طهران تتوقع التوصل إلى حل مناسب من خلال التفاوض مع الجانب الكويتي.

ويعرف الحقل في إيران باسم "آرش"، بينما يسمى في الكويت والسعودية بـ"الدرة"، في حين تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة في نزاع بدأ قبل عقود.

وتؤكد الكويت أن منطقة حقل الدرة (آرش) تقع في منطقتها البحرية وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، فيما تقول السعودية إن ثروات المنطقة "المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة (آرش) بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

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المصدر: القبس الكويتية